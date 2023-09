Inter, trovato l’acquirente: è un “soggetto” mediorientale (Corsport)

È in arrivo l’offerta. Suning non può tirare troppo sul prezzo, deve restituire con gli interessi a Oaktree quasi 400 milioni

Inter, trovato l’acquirente, sta per arrivare l’offerta ufficiale. Ne scrive il Corriere dello Sport.

Si riaccendono i rumors attorno ad un imminente cessione dell’Inter. Stavolta, quanto trapela da ambienti finanziari è che Raine Group, la banca d’affari che assieme a Goldman Sachs ha ricevuto l’incarico di proporre il dossier del club nerazzurro a potenziali investitori, avrebbe trovato un “soggetto” di provenienza mediorentale interessato a rilevare la maggioranza della società di viale Liberazione. I discorsi sarebbero talmente avanzati che sarebbe prossima un’offerta che, nella prospettiva di Raine, dovrebbe riuscire ad accontentare le pretese di Suning.

La famiglia Zhang, come noto, ha come orizzonte temporale la scadenza del prestito, da 275 milioni, ottenuto da Oaktree nel maggio 2021. Dovrà restituirlo, con gli interessi che faranno lievitare la cifra fino a quasi 400 milioni, entro lo stesso mese del 2024. Altrimenti, le quote dell’Inter, lasciate in pegno, verranno escusse dal fondo americano. Tutto lascia credere che Suning non possa andare oltre e che debba cedere, con la prospettiva di ridurre le proprie richieste e, quindi, la valutazione complessiva del club che continua ad essere superiore al miliardo di euro.

