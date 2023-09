Insigne definisce Messi “il miglior giocatore della storia” e scatena la reazione dei tifosi

In un posto social l’ex capitano del Napoli dimentica Maradona e scatena i tifosi, tanto da dover postare una foto di Diego per chiarire

Insigne, lontano dagli occhi, m anon lontano dal cuore. Anche da Toronto, l’ex capitano del Napoli continua ad infiammare i cuori dei tifosi azzurri, come accaduto in occasione della sfida contro l’Inter Miami di Messi.

L’Inter Miami ritrova Leo Messi e anche la vittoria: il 4-0 con cui la squadra di Beckham ha travolto il Toronto di Insigne e Bernardeschi e permesso al Miami di tornare in corsa per i play off, però, è stato rovinato da un doppioinfortunio. Proprio quello di Messi, a cui si è aggiunto quello dell’altro ex Barcellona Jordi Alba.

Al termine della gara Insigne ha postato una foto con l’argentino in cui ha scritto “Con il miglior giocatore della storia”.

Una grave mancanza secondo molti tifosi del Napoli e anche argentini che hanno evidenziato l’affronto a Diego Maradona. Reazione che hanno probabilmente mosso l’ex capitano del Napoli a fare un secondo post su Instagram in cui c’è appunto il Pibe de Oro

“Ci sono alcune fedi che vanno al di là del calcio giocato, Maradona è inciso nel cuore e sulla pelle di tutti noi napoletani. Non era mia intenzione fare alcun tipo di paragone. Il mio unico DIOS10 è e sarà sempre Diego Armando Maradona”.

