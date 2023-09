Il surreale caso presentatore dei sorteggi Champions insultato dai tifosi del Milan

Pedro Pinto ha spiegato a SportItalia che lo hanno scambiato per Pedro Pinho, intermediario che ha fatto saltare l’affare Taremi: «Smettetela, vi sbagliate»

SportItalia ha raccontato oggi, intervistandolo, il surreale “incidente” accorso al presentatore del sorteggio Champions Pedro Pinto che, terminati i sorteggi ha avuto una spiacevole sorpresa aprendo il suo account Instagram.

Il noto presentatore infatti è stato vittima di uno scambio di persona. Confuso con Pedro Pinho, l’intermediario coinvolto nell’affare Taremi dal Porto al Milan. Questo gli ha causato le ire dei tifosi rossoneri che lo hanno preso di mira innervositi dal fatto che l’intermediario avesse bloccato il passaggio dell’attaccante iraniano a fronte di una richiesta superiore di commissioni

«Quanti soldi vuoi per Taremi?» e messaggi simili hanno inondato il suo account e proprio per questo Pedro Pinto ha voluto approfittare dei microfoni di SportItalia per lanciare un messaggio ai tifosi del Milan.

«Posso fare un appello» e poi spiega la dinamica e l’equivoco a causa di una consonante «Mi hanno scritto migliaia di messaggi tipo ‘quanti soldi di commissioni vuoi’?»

“Per favore milanisti finitela di insultarmi‼️” Il surreale caso del presentatore del sorteggio Champions @PedroPintoComms che dopo gli #UCLdraw ha aperto Instagram e per un clamoroso scambio di persona si è ritrovato inondato dai messaggi di milanisti inferociti… pic.twitter.com/PT2ULixZGD — Sportitalia (@tvdellosport) September 1, 2023

