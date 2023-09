Il Napoli presenta la terza maglia, sarà in vendita da domani alle 8 (VIDEO)

Il testimonial è Victor Osimhen. Il messaggio promozionale recita “On my skin, in my soul”, una maglia tatuata sulla pelle

Il Napoli ha presentato la sua terza maglia sui propri canali social. Il terzo kit sarà in vendita da domani, sabato 2 settembre, a partire dalle ore 8.

Il testimonial della nuova maglia è Victor Osimhen. Il messaggio promozionale recita “On my skin, in my soul”, una maglia tatuata sulla pelle, come se fosse un vero e proprio tatuaggio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SSC Napoli (@officialsscnapoli)

On my skin. In my soul. Presenting our 3rd kit, on sale tomorrow at 8am. 💙 #anew3ra #FromNapoliToTheWorld pic.twitter.com/8unBptoq5L — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 1, 2023

