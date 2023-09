Il comunicato del club. Un prodotto nato dall’accordo tra il club e la El Original Srl. Una birra Lager da 4,9% di gradazione alcolica.

Il Napoli lancia la Napoli Beer, la birra ufficiale dei campioni d’Italia. Un nuovo prodotto nato dall’accordo tra il club di De Laurentiis e la El Original Srl. Una birra pensata per i tifosi con l’idea di continuare a festeggiare la vittoria del terzo scudetto del Napoli. La lattina è azzurra, naturalmente, con il logo tricolore del Napoli e lo scudetto. Il prodotto, specifica il club nel comunicato che accompagna il lancio della Napoli Beer, sarà una birra Lager da 4,9% di gradazione alcolica.

Di seguito il comunicato del Napoli:

“E’ arrivata la Napoli Beer, la birra ufficiale dei campioni d’Italia. Grazie all’accordo di licenza tra SSC Napoli e El Original S.r.l., società che opera nella creazione e distribuzione di prodotti nel settore del beverage, nasce la SSC Napoli Beer, birra ufficiale del Calcio Napoli. Il prodotto è pensato e ideato per accompagnare tutti i momenti di convivialità dei tifosi azzurri e continuare a celebrare la vittoria dello storico terzo Scudetto vinto nella stagione appena conclusa. Una grande novità per tutti i tifosi. Una livrea azzurra, il nuovo logo tricolore della SSC Napoli e lo scudetto celebrativo ideato per il terzo titolo degli azzurri campioni d’Italia, sono gli elementi distintivi della prima lattina della SSC NAPOLI BEER volta a diventare un elemento iconico anche da custodire come ricordo di questo successo. Il prodotto sarà una birra Lager da 4,9% di gradazione alcolica”.

🍻 Brinda agli azzurri 👉 E’ arrivata la Napoli Beer, la birra ufficiale dei campioni d’Italia: https://t.co/s8uyxEooIm pic.twitter.com/chUb0GmvuJ — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 14, 2023

