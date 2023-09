Il Napoli guadagnerà da questa Champions almeno 50 milioni (C&F)

Le stime di guadagno del Napoli secondo Calcio & Finanza. Le cifre potrebbero essere ben più alte in base ai risultati della stagione

Il Napoli questa sera all’esordio in Champions League da campione d’Italia. Contro il Braga servirà la partita perfetta anche per scacciare i fantasmi cresciuti nelle ultime settimana. Il tecnico azzurro, Rudi Garcia, potrebbe lanciare dal primo minuto il difensore brasiliano Natan, oggetto misterioso di queste settimane.

Questo è il lato sportivo, poi c’è anche il lato societario che guarda alla Champions come una fonte preziosissima di introiti.

Il portale Calcio & Finanza ha stimato quanto il Napoli può guadagnare dalla partecipazione alla massima coppa europea. La Uefa concede un gruzzoletto definito bonus partecipazione che è uguale per tutti i club, circa 15,64 milioni.

Poi c’è il /decennale. Circa 600 milioni da dividere tra i club in base al piazzamento e alle prestazioni nelle competizioni europee degli ultimi dieci anni.

Le stime del portale si basano “sui dati ufficiali della Uefa per il 2021/22. In quella stagione – la prima del ciclo di diritti attuale – sono stati assegnati ai club italiani circa 34 milioni di euro di market pool. La cifra è da dividere in due parti: 17 milioni vengono assegnati in proporzione al piazzamento nella Serie A 2022/23, che ovviamente ha visto trionfare il Napoli e che quindi percepisce la somma più alta, considerando le quattro italiane qualificate“.

La Uefa divide gli altri 17 milioni in base al numero di partite giocate in Champions. “In questo caso, per ognuna delle italiane abbiamo ipotizzato lo scenario peggiore, per definire la cifra minima: eliminazione alla fase a gironi, con due italiane in finale di Champions e una in semifinale“.

Con questi parametri, il Napoli potrebbe guadagnare da questa Champions quasi 50 milioni. La cifra quindi potrà salire in base ai risultati della stagione:

Bonus partecipazione: 15,6 milioni di euro;

Ranking storico: 22,8 milioni;

Market pool 1: 6,8 milioni;

Market pool 2: 2,3 milioni;

Totale: 47,5 milioni.

