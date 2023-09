Jesper Lindstrøm è stato il grande colpo del mercato estivo del Napoli: un talento tra i più raffinati in Europa, giovane e con enormi potenzialità, scrive MediasetSport. “Pagato ben 30 milioni, ha attraversato un fisiologico periodo di adattamento ma è ora pronto a dimostrare le proprie qualità. Con Politano infortunato e l’addio di Lozano la fascia destra sarà il suo campo di battaglia, sgravando anche Kvaratskhelia dai raddoppi di marcatura e raddoppiando i rifornimenti di qualità per Osimhen”.

Secondo Mediaset il Napoli farà presto affidamento su di lui perché le sue qualità sono più che evidenti.

“Lindstrøm sa fare gol, sa servire assist precisi ed è dotato di una duttilità senza pari potendo giocare praticamente in ogni spot offensivo. Ala sinistra, trequartista o ala destra. Proprio qui dovrà dare lo sprint a un gruppo azzurro che sta ancora rodando i cambiamenti apportati dal nuovo tecnico. A differenza del calcio impresso da Spalletti infatti Garcia vuole continue verticalizzazioni senza esagerare con il possesso palla. In tal senso il duo Kvara-Lindstrom può essere devastante: entrambi sono fortissimi uno contro uno, e con qualche aggiustamento tattico concedergli costantemente l’isolamento per battere il diretto marcatore in dribbling potrebbe essere una chiave decisiva. Lindstrøm ha inoltre una ottima intelligenza in campo, un buon senso della posizione ed è bravo a liberarsi delle marcature con movimenti senza palla. Fisicamente non è un giocatore colossale, ma ha un fisico atletico e sgusciante benché regga bene anche contrasti e momenti di gara “da spada” e non “da fioretto”.