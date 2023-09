I tifosi iraniani hanno spiegato a Ronaldo come “pezzottare” i social vietati

Il Financial Times racconta la trasferta di Ronaldo a Teheran. “Giorgina ha dormito con lui, anche se non sono sposati ed è vietato?”

Cristiano Ronaldo ha trascorso a Teheran circa 36 ore. Giusto il tempo atterrare, dormire nella sua suite privata nei tre piani dell’hotel Espinas Palace Tehran assegnati all’Al-Nassr, battere 2-0 il Persepolis (Champions asiatica) e andarsene. No, non ha segnato. Ma pare sia riuscito lo stesso a navigare su internet. Lo racconta curiosamente il Financial Times.

In Iran Instagram, Telegram, WhatsApp e una serie di altri siti e app, sono bloccati dalla Repubblica islamica. “Ma il feed Instagram di Ronaldo questa settimana è stato inondato di consigli su come orientarsi in Iran, compresi suggerimenti in Farsi su quali reti private funzionano meglio per aggirare le regole”. Insomma i tifosi iraniani di Ronaldo gli hanno spiegato come “pezzottare” l’internet censurata.

D’altra parte, scrive il Ft, “gli iraniani hanno pochi motivi per rallegrarsi negli ultimi tempi, con l’economia in ginocchio e il loro Paese sotto sanzioni internazionali”. “Quando il ministro del turismo iraniano ha scherzato dicendo che il giocatore avrebbe dovuto trovare un’alternativa per inviare messaggi ai suoi 605 milioni di follower su Instagram, l’ex ministro delle comunicazioni del paese ha affermato che questo è un promemoria che le autorità dovrebbero cercare di facilitare l’accesso degli iraniani ai social media”.

“Sui social si sono chiesti anche se la sua compagna Georgina sarebbe passare attraverso il cancello riservato alle donne all’aeroporto o se non ha potuto condividere la stanza perché non sono ufficialmente sposati”.

ilnapolista © riproduzione riservata