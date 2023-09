I napoletani si stupiscono degli insulti a Bologna città sempre immaginata civile e accogliente

Marrese su Repubblica Bologna: “qualche astrusa logica ultras ha prodotto in passato qualche spiacevole incidente diplomatico”

Bologna-Napoi, oggi su Repubblica Bologna un godibile articolo di Emilio Marrese di cui riportiamo il finale.

Da Pesaola a Savoldi, da Juliano a Bellucci, da Pecci a Giordano, da-Chiarugi a… Lucio Dalla sono tanti i campioni e le bandiere ( ma anche i pacchi) che si sono storicamente scambiati Bologna e Napoli, città gemellate con qualche tratto caratteriale comune in tanti campi e non più, ora come una volta, sulle tribune per via di qualche astrusa logica ultras che ha prodotto qualche spiacevole incidente diplomatico nel passato. I napoletani, abituati alle solite contumelie in ogni stadio, si stupiscono sempre e si offendono di più quando ne ricevono anche a Bologna, che nell’immaginario nazionale è sempre considerata civile e accogliente. Bene lo sanno i tanti napoletani bolognesizzati di prima o seconda generazione, come chi scrive. Speriamo che anche oggi, come a maggio scorso quando volarono solo i vaffa di normale amministrazione, non si vada oltre il limite. Il calcio di Thiago è sorridente come lui e pensate che bello se Bologna diventasse la piazza più allegra d’Italia di un calcio sempre più cupo.

