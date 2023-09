Gattuso potrebbe diventare il nuovo allenatore dell’Olympique Lione (Footmercato)

Blanc ha le ore contate e il club cerca un sostituto. Textor preferirebbe uno che parli inglese. Mendes gli ha proposto l’ex Napoli

All’Olympique Lione, Laurent Blanc ha le ore contate ed il club francese pensa già al possibile successore, che, secondo quanto scrive Footmercato, potrebbe essere Gennaro Gattuso. Il tecnico italiano, ex Napoli, è libero, dopo la rottura con il Valencia della scorsa stagione e sarebbe interessato a prendere il comando del Lione. Il suo agente, Mendes, lo ha proposto a John Textor, presidente del Lione.

Footmercato scrive:

“Laurent Blanc non è stato ancora ufficialmente licenziato, ma le sue ore sono contate. Dopo la pesante sconfitta subita contro il Paris Saint-Germain, al Groupama Stadium (1-4), la dirigenza dell’Olympique Lione è al lavoro per trovare un successore di Laurent Blanc, arrivato meno di un anno fa. Sono già usciti molti nomi di sostituti, come quelli di Marcelo Gallardo, Thiago Motta, Will Still o anche Graham Potter, ma tutti hanno rifiutato per vari motivi. John Textor sperava di trovare rapidamente nuovi nomi, con una specificità: che fossero di lingua inglese, preferibilmente. Sono saltati fuori i nomi di Julen Lopetegui, libero dal Wolverhampton, e di Olivier Glasner. Il tecnico austriaco è libero da qualsiasi contratto, avendo lasciato Francoforte quest’estate. Ma la rosa dei candidati non si ferma qui visto che l’Olympique Lyonnais ora guarda a Gennaro Gattuso, il 45enne tecnico italiano”.

Gattuso, come anticipato sopra, è interessato. Non solo: il suo agente, Jorge Mendes è molto vicino a John Textor e ha subito proposto Gattuso come sostituto di Blanc.

“Vicino a John Textor, l’agente Jorge Mendes, che ha già ingaggiato quest’estate il giovane attaccante del Chelsea, Diego Moreira (19), lo ha offerto all’Olympique Lione. Nei prossimi giorni sono previsti i colloqui tra l’entourage di Gennaro Gattuso e il direttivo dell’OL. Dal canto suo, il tecnico italiano sarebbe pronto a proseguire la carriera da allenatore sulla panchina del Lione, lui che già quest’estate era stato avvicinato dall’Arabia Saudita.

ilnapolista © riproduzione riservata