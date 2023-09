Gattuso, il Lione ha cercato allenatori più attraenti ma hanno detto tutti no (L’Equipe)

Scrive L’Equipe: decisivo il legame del presidente Textor con Mendes, anche se non è chiaro chi stia facendo un favore a chi

L’Equipe sembra rassegnata: Gennaro Gattuso rischia seriamente di diventare il prossimo allenatore del Lione. Un po’ per mancanza di concorrenza, i migliori hanno detto tutti no. Un po’ per gli ottimi rapporti tra il presidente del Lione John Textor (statunitense) e Jorge Mendes il potente procuratore che cura anche gli interessi del tecnico calabrese ex Valencia.

Scrive L’Equipe:

Negli ultimi giorni, John Textor, il boss americano del club, ha cercato di convincere profili più attraenti, ma né Graham Potter, né soprattutto Oliver Glasner, l’ex allenatore del Francoforte che Textor ha incontrato a Salisburgo, hanno accettato.

Prosegue il quotidiano che ovviamente deve spiegare ai lettori e ai tifosi del Lione perché si ritroveranno Gattuso allenatore.

L’ipotesi Gattuso è legata alla crescente influenza di Jorge Mendes, a cui Textor si è avvicinato concludendo il trasferimento di Bradley Barcola al Paris-SG. Il presidente del Lione è passato dall’essere influenzato da Dougie Freedman, il direttore sportivo del Crystal Palace, club in cui possiede il 46% delle azioni, a quello dell’agente più famoso e potente del calcio mondiale. Ma se Gattuso firma per il Lione entro la settimana, come si vocifera, la domanda su chi sta facendo un favore a chi, tra Textor e Mendes, sorgerà naturalmente, anche se la risposta non la avremo prima del mercato invernale.

ilnapolista © riproduzione riservata