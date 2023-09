«Garcia sarà sempre messo a confronto con Spalletti, è normale» (Ravezzani)

A Radio Punto Nuovo il direttore di Telelombardia: «Non c’è niente di peggio per un tecnico, adesso, che allenare il Napoli»

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Fabio Ravezzani direttore di Telelombardia:

«Garcia prova a difendere Natan dalle aspettative, ma non c’è nessuna fissazione. Il brasiliano è arrivato al posto di Kim, quindi i paragoni saranno inevitabili. Quando si fanno certe scelte, bisogna avere il coraggio e la correttezza di accettare anche le critiche quando arrivano e le cose non funzionano. I paragoni peseranno molto sul Napoli, anche se si guarda in panchina. La figura di Garcia sarà sempre messa in confronto con quella di Spalletti, ma nessun vincente è rimasto in sella senza ricevere poi critiche. Non c’è niente di peggio per un tecnico, adesso, che allenare il Napoli. Soprattutto dopo la grande stagione dello scorso anno.

Il Derby? I milanisti sanno di essere sfavoriti, l’Inter è più matura come squadra. Poi il calcio è imprevedibile, mi aspetto una partita molto divertente. Sabato poi si affronteranno tra di loro le cinque squadre che si giocheranno il campionato sino al termine della stagione. Sarà il sabato delle grandi, senza se e senza ma. Il Napoli fino all’anno scorso era una variabile impazzita del campionato, oggi invece ha la responsabilità e la credibilità di essere una squadra che deve fare notizia. E quindi finisci col fare notizia, purtroppo per gli azzurri, anche quando non vinci. Poi ci sono tanti fattori da tenere in considerazione. L’Inter è la squadra che può scalzare il Napoli, mentre Milan e Juve. Quanto finisce il Derby? 2-1 per l’Inter, ma la spunteranno con fatica».

