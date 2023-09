Garcia ha chiuso male con Al-Nassr per rapporti difficili con i giocatori (Il Giornale)

Gli ultimi anni del tecnico non sono stati esaltanti. Il Napoli si è infilato nel vicolo dei problemi da spogliatoio

La situazione del Napoli commentata sul Giornale da Riccardo Signori.

Il Napoli si è infilato nel vicolo dei problemi da spogliatoio. Osimhen, a Bologna, ha fatto sapere come la pensa sull’allenatore e il socio Kvaratskhelia non è stato da meno. De Laurentiis ha cercato di mettere una pezza mandando segnali di pace ad uso e consumo del popolo, ma chissà quanto starà con il tecnico? A certe cifre c’è poco da scegliere. Che poi è il problema del calcio nostro: i danari non corrono, i migliori non arrivano.

Garcia ha chiuso male con Al-Nassr per rapporti difficili con i giocatori, gli ultimi anni non sono stati esaltanti: salvo la semifinale Champions con il Lione contro il Bayern Monaco, poi vincitore della coppa. Ieri Osimhen si è scusato con tecnico e squadra per le intemperanze. Ma è solo una tregua, nonostante capitan Di Lorenzo abbia invitato tutti a darsi una calmata. Il “meno 7” dall’Inter è solo uno dei problemi, il campo ha detto altro: qualcuno ha già la pancia piena e qualche altro non è all’altezza del compito. Come sempre rischia solo il tecnico.

ilnapolista © riproduzione riservata