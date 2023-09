Flick esonerato dalla Germania, a breve l’annuncio ufficiale

Bild riporta l’indiscrezione, nonostante un allenamento a porte aperte “pacifico” di stamani. A sostituirlo contro la Francia sarà Rudi Völler.

Dopo la clamorosa sconfitta per 4-1 contro il Giappone, la Bild lancia l’indiscrezione: Hansi Flick sarà sollevato dall’incarico di Ct della Germania. Nel match contro la Francia sarà Rudi Völler a sostituirlo in panchina.

Stamani l’allenamento a porte aperte a Wolfsburg. Kicker scrive:

“Hansi Flick e la sua squadra si sono presentati in allenamento. Una mattinata stravagante. Su 5500 posti disponibili, sono ufficialmente 2376 i visitatori che vengono accolti dal Direttore Sportivo tramite il microfono dello stadio. Alle 10:58, Hansi Flick arriva sul prato, ci sono applausi per il Ct. Per circa 20 minuti, Flick e i suoi giocatori fanno un giro intorno allo stadio, firmano autografi, scattano foto, lanciano palloni al pubblico. Flick, durante l’allenamento, agisce con i suoi calciatori come se già sapesse che l’esonero potrebbe essere vicino. E’ per la maggior parte del tempo con le mani sui fianchi. Gli applausi non sono un indicatore dell’immagine dell’umore nel Paese. Alle 12:22, termina l’allenamento”.

