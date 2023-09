De Laurentiis deve affrettarsi a chiudere il rinnovo di Osimhen (Gazzetta)

Per evitare che nell’estate del 2024, a una anno dalla scadenza, il prezzo di Osimhen si abbassi

Genoa-Napoli è anche Retegui versus Osimhen, anche se per il momento i due vivono su pianete sideralmente lontani come ricorda la Gazzetta dello Sport.

Osimhen oggi appartiene a un’altra galassia. È un centravanti conteso ai massimi livelli. Ci hanno provato gli arabi, lo seguono diverse squadre di Premier, Arsenal e Chelsea in prima battuta. Non è neppure facile valutarlo. Aurelio De Laurentiis ha fatto sapere ai sauditi: «Con 200 milioni non comprate neppure un piede di Osimhen». Una provocazione al quadrato. De Laurentiis deve affrettarsi a chiudere il rinnovo di contratto, per evitare che nell’estate del 2024, a una anno dalla scadenza, il prezzo di Osimhen si abbassi. Nella sosta ha segnato tre gol con la Nigeria nelle qualificazioni alla Coppa d’Africa. L’avversario non era dei più complicati, Sao Tomé e Principe, 6-0 il risultato, però l’impressione è stata la solita, di un attaccante debordante, non arginabile di testa e nello spazio

ilnapolista © riproduzione riservata