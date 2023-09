Chiunque dopo Spalletti avrebbe avuto i problemi di Garcia (Zazzaroni)

La partita più complicata, per Garcia, è quella contro i pregiudizi. Ma deve comprendere i sottili equilibri di una squadra molto particolare

Garcia. Ne scrive Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport.

Nel sospirone di sollievo, così liberatorio, tirato da Garcia al gol di Di Lorenzo, il più classico dei fiuuu di allegriana memoria, c’è tutto il momento del tecnico francese. Un momento arrivato troppo presto, ma che non sorprende.

La partita più complicata, per Rudi, è infatti quella contro i pregiudizi e non si gioca esclusivamente sul campo, anche se i risultati sono dirimenti.

La verità è che chiunque fosse arrivato dopo Spalletti, l’allenatore dello scudetto napoletano più atteso di sempre, si sarebbe ritrovato nella stessa situazione.

Della prima uscita in Champions col Braga resta l’impressione di un Napoli normalizzato.

Vincere a Napoli, si sa, non è facile, rivincere subito è quasi impossibile. Lo diventa, impossibile, se chi lo governa non comprende in fretta i sottili equilibri di una squadra molto particolare.

ilnapolista © riproduzione riservata