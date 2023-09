Arabia, le entrate del campionato sono salite del 650% dall’arrivo di CR7 (Corsport)

L’Arabia Saudita ha deciso di puntare forte sul mondo del calcio come alternativa a quello del petrolio. Non è certo la prima stagione in cui le squadre arabe tentato di fare la spesa di campioni ai danni di quelle europee, tanto che esiste già anche un lato oscuro del calcio saudita che comprende esose cause legali intentate contro i club arabi da ex giocatori, ma nella stagione in corso il calcio in Arabia ha sicuramente fatto uno step in più, come sottolinea oggi il Corriere dello Sport, grazie alle sua stelle

La potenza mediatica delle star del pallone sposta le montagne. Non a caso, da una stagione all’altra, gli introiti da sponsor della lega – che dà supporto ai club, non ancora strutturati al meglio, anche sotto il profilo manageriale – sono cresciuti del 75% e più in generale le entrate del campionato sono salite del 650% dall’arrivo di CR7. Gli arabi lo chiamano “Ronaldo’s effect”. La lega saudita sta per diventare la terza al mondo in termini di entrate da sponsorizzazioni, dopo essere salita sul secondo gradino del podio delle spese di mercato (medaglia d’oro ancora alla Premier) nell’estate del 2023, ben 1,8 miliardi tra stipendi e cartellini.