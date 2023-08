Zielinski, pronto il rinnovo: triennale da tre milioni con clausola (Corsport)

Contratto nuovo di zecca al ribasso rispetto ai 4,8 milioni che avrebbe guadagnato quest’anno. L’annuncio molto presto

Zielinski resta a Napoli e per lui è pronto un rinnovo triennale, come scrive il Corriere dello Sport.

Per altri tre anni: l’accordo per il rinnovo è raggiunto, tutto definito, con tanto di clausola rescissoria utile a blindare il club. L’annuncio sarà il prossimo passo ufficiale, ma la storia può già ritenersi chiusa: Piotr era in scadenza 2024 e ha vissuto un’estate tormentata.

Ha in tasca un rinnovo triennale da (circa) 3 milioni più bonus a stagione soltanto da annunciare. Contratto nuovo di zecca al ribasso rispetto ai 4,8 milioni di ingaggio che avrebbe guadagnato per l’ultima stagione del precedente contratto, e neanche lontanamente paragonabile a quello da 12 milioni che avrebbe percepito in Arabia.

ilnapolista © riproduzione riservata