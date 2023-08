Zielinski ha detto subito sì all’Al Ahli. Il punto è la cifra per il Napoli (Romano)

Il tweet del giornalista: «Zielinski ha detto sì da domenica scorsa. L’Al Ahli non aspetta una settimana chi rifiuta, neanche 24 ore»

Il futuro di Zielinski sembra una matassa ingarbugliata. Prima la tentazione araba, poi le dichiarazioni d’amore (sempre riportate e mai direttamente fornite) per Napoli e la maglia azzurra. Ora spunta che il buon vicchio Piotr non avrebbe mai rifiutato la proposta dell’Al-Ahli. Anzi secondo il polacco ha accettato l’offerta da domenica scorsa.

Nelle prossimo ore il futuro di Piotr Zielinski verrà definito in maniera chiara e netta. Ad assicurarlo è Fabrizio Romano, esperto di calciamercato.

«Giusto per chiarire. Da quel che so io (posso sbagliarmi, ma sono certo) Zielinski ha detto sì da domenica scorsa. Subito. Al Ahli non aspetta una settimana chi rifiuta, neanche 24 ore. Per esempio Amrabat ha detto no e subito saltata. Il punto era/è la cifra col Napoli».

Al Napoli andrebbero 30 milioni, a Zielinski 15 milioni a stagione per quattro anni. Ma è ancora tutto da definire per quanto riguarda l’accordo tra i due club. Il suo trasferimento potrebbe dare una vigorosa spinta all’affare Gabri Veiga che già viaggiava in maniera indipendente dalle sorti del polacco. Già lo stesso Romano anticipava ieri la trattativa tra i due club:

«Al-Ahli è in contatto con il Napoli per completare un accordo con Piotr Zielinski. L’affare è vicino. Le negoziazioni vanno avanti fino alla parte finale, così come Zielinski ha già trovato il suo punto d’incontro e dato l’ok al club arabo».

Questa mattina la Gazzetta dello Sport scriveva:

“Piotr Zielinski, alla fine di una lunghissima riflessione caratterizzata da continui ripensamenti, ha detto sì all’Al Ahli, togliendo tutti dall’impasse”.

