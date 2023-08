Zielinski, entourage in pressing per spingerlo ad accettare l’Al-Ahli (Repubblica)

L’agente è ovviamente allettato dall’offerta saudita. La proposta di rinnovo presentata dal Napoli è a cifre decisamente più basse.

Zielinski è tormentato dall’indecisione. Non sa ancora se accettare l’offerta dell’Arabia Saudita, cospicua per un giocatore della sua età, o quella del Napoli per un rinnovo al ribasso. Il centrocampista vorrebbe rimanere in azzurro ma a fare pressione su di lui affinché scelga l’Arabia c’è soprattutto il suo entourage.

Il Corriere dello Sport scrive:

“Quel che ieri pareva scontato, adesso diventa complesso, perché Piotr Zielinski ha sempre gli arabi che lo stuzzicano ed un manager che spinge ad accettare quei trentasei milioni di euro per tre stagioni. L’Al-Ahli ha fatto sul serio – trenta milioni ad Adl, tra parte fissa e bonus – e a questo punto dipende da Zielinski, ch’è legato al Napoli e preferirebbe andare in scadenza ma che è anche consapevole di potersi ritrovare in un tritacarne: dire di no, dunque far saltare un affare (e forse due), gli spalancherebbe le porte dell’ozio, di una stagione da separato in casa, eventualità da scartare, perché al trequartista non interessa raggiungere la libertà a parametro zero per lucrare e guadagnare”.

Anche Repubblica Napoli scrive del pressing dell’entourage:

“Meno fluido, invece, il futuro di Piotr Zielinski. In Arabia non vuole andarci. Non ha ancora detto sì alla proposta dell’Al Ahli che ha messo sul piatto un maxi ingaggio da 12 milioni di euro. L’entourage è in pressing e gli ha chiesto di considerare seriamente questa offerta considerando che l’accordo col Napoli sarebbe a cifre molto più basse. Gli arabi potrebbero pure rilanciare ma all’inizio della prossima settimana servirà una risposta definitiva. Qualora dovesse essere positiva, il club di De Laurentiis incasserebbe circa 30 milioni di euro che investirebbe subito per Gabri Veiga”.

