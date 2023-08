Zanoli farà il vice Di Lorenzo: Garcia ha scelto di confermarlo (CorSport)

Il tecnico è rimasto positivamente impressionato dalla personalità con cui il difensore è rientrato in squadra dopo il prestito alla Sampdoria

Rudi Garcia ha deciso: vuole tenere Zanoli in squadra. Commentando l’ufficialità del rinnovo del capitano Di Lorenzo, annunciata ieri dal Napoli, il Corriere dello Sport scrive:

“Nella prossima stagione quando avrà bisogno di riposare ci sarà un’ottima soluzione alle sue spalle. Fatta in casa, un ritorno: Alessandro Zanoli. L’idea di Garcia, dopo averlo visto all’opera in Trentino e in questa prima parentesi a Castel di Sangro, è confermarlo. Nonostante le richieste: Sporting Lisbona e Genoa su tutti”.

Zanoli è rientrato dal prestito con una personalità rafforzata e questo ha colpito l’allenatore del Napoli.

“La sintesi è che la situazione di Zanoli non cambierà improvvisamente, e a questo punto a sorpresa, il gioco delle coppie può ritenersi concluso: il giovanotto ha fatto esperienza con la Samp, è stato quasi sempre titolare da gennaio a fine campionato e s’è ripresentato in ritiro con una personalità decisamente più forgiata. Tanto da convincere Rudi (la stoffa tecnico-tattica non è mai stata in discussione)”.

