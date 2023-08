Il Napoli ufficializza il rinnovo di Di Lorenzo fino al 2028

Il comunicato: “La Ssc Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Giovanni Di Lorenzo fino al 30 giugno 2028”.

Anche se l’annuncio risale a qualche settimana fa, il Napoli oggi ha ufficializzato il rinnovo del suo capitano, Giovanni Di Lorenzo, fino al 2028. Il club di De Laurentiis ha pubblicato un comunicato ufficiale in merito al prolungamento.

L’annuncio fu dato dal presidente De Laurentiis in occasione della presentazione della squadra ai tifosi nel ritiro estivo di Dimaro. Il presidente del Napoli disse:

«Ringrazio i nostri tifosi per i quali lavoriamo, per essere venuto così numerosi per onorare il Napoli, questa maglia che è la vostra e la nostra pelle. Vi voglio dare una notizia: non date mai ascolto ai media. Stiamo lavorando per voi e per esempio oggi il nostro capitano è stato rinnovato fino al 2029».

Di Lorenzo sembrò cadere dalle nuvole, tanto che De Laurentiis scherzò con il capitano:

«Non lo sapevi nemmeno te?»

E lui:

«Non me lo aspettavo che lo annunciaste stasera, ringrazio per questo riconoscimento che per me vuol dire tanto. Offrirò la cena ai miei compagni. Un saluto a tutti voi tifosi. C’è tantissimo entusiasmo, allenarci così ci fa sentire meno la fatica. Grazie ancora».

Dopo l’annuncio del rinnovo, Mario Giuffredi, agente del calciatore, spiegò ai microfoni di Sky come vi si era arrivati:

«Il desiderio di Giovanni era quello di legarsi a vita al Napoli. Parliamo con il presidente da diversi mesi e siamo arrivati alla conclusione con l’accordo definitivo fino al 2028 con l’opzione fino al 2029. È stata una sorpresa per Giovanni, io e il presidente abbiamo trovato l’accordo ma abbiamo deciso di tenerglielo nascosto. L’ho visto dopo l’allenamento e gli ho detto che non avevo parlato con De Laurentiis e, siccome sa che non gli mento mai, mi ha creduto»

