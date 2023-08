TicketOne, Bardelli: «Abbonamenti Napoli? È assalto alla tessera, arriveremo a quota 25mila»

A Radio Marte: «C’è una grande richiesta soprattutto per la formula full, una novità assoluta per la serie A, molto intelligente. E’ un grandissimo successo»

Il responsabile sport di TicketOne, Amedeo Bardelli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte in merito alla vendita degli abbonamenti del Napoli. Stamattina è partita la vendita libera. Bardelli fa sapere che gli abbonamenti sono già quasi tutti esauriti.

«La vendita libera degli abbonamenti, partita stamane, sta andando a gonfie vele, c’è un vero e proprio assalto alla tessera. Siamo contenti, ovviamente, e c’è ancora disponibilità in vari settori, mentre per gli anelli superiori di curva A e di curva B siamo già al sold out. Ricordo che i posti disponibili per gli abbonamenti sono 25mila, ovviamente tutti ritagliati in proporzione per ogni settore. La possibilità di vendita dei biglietti, 25mila circa, per ogni partita deve essere interpretata come un segno di rispetto del club verso i tantissimi tifosi che non possono sottoscrivere l’abbonamento. C’è una grande richiesta soprattutto per la formula full, che prevede le gare di campionato più le tre di Champions, una novità assoluta per la serie A, molto intelligente. E’ un grandissimo successo, penso che arriveremo alla quota di 25mila, ricordando che per ogni transazione è possibile acquistare 4 tessere per 12 mesi. La prelazione per i vecchi abbonati si è conclusa ieri e devo dire che mai mi era successo di notare che tutti gli abbonati, 9233, hanno esercitato il diritto di prelazione. In sostanza i vecchi abbonati hanno confermato in blocco la tessera annuale».

