TicketOne, Bardelli: «Abbonamenti Napoli? Ne stiamo vendendo 25 al minuto»

Il responsabile sport di TicketOne, Amedeo Bardelli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte nel corso della trasmissione “Forza Napoli Sempre”. Bardelli ha commentato l’andamento della vendita degli abbonamenti del Napoli.

«La vendita degli abbonamenti è già cominciata e sta andando benissimo: stiamo vendendo 25 abbonamenti al minuto. Complimenti alla società e a Tommaso Bianchini che hanno trovato una formula decisamente innovativa e importante. La società è partita quest’anno con grandi prospettive, poi sarà la stagione a parlare. La maggior parte degli abbonamenti venduti sono i Full, cioè campionato, Coppa Italia e Champions. Invito i tifosi a vedere anche il sito Internet del Napoli per avere ulteriori info sugli abbonamenti. E’ possibile anche acquistare gli abbonamenti a rate sul web, tre rate senza interessi per i possessori di paypal. Invito tutti i vecchi abbonati che hanno rinnovato la fidelity card a controllare bene i dati che hanno immesso e che risultano sulla ricevuta della nuova card. Devono essere identici a quella della vecchia card altrimenti si perde il diritto di prelazione».

Il responsabile TicketOne sul tetto dei 25mila abbonamenti:

«25mila il tetto per gli abbonamenti sottoscrivibili? Io sono convinto che il tetto dei 25mila abbonamenti sarà raggiunto. Intanto vediamo come andrà la prelazione, se i 9 mila abbonati la confermeranno. Poi è chiaro che per quando la vendita sarà libera ci sarà sicuramente una nuova iniezione di abbonati. Io, però, sono convinto che raggiungeremo il tetto».

