Sportweek: Spalletti è l’uomo giusto al posto giusto

Sportweek in edicola sabato ha dedicato la sua copertina a Luciano Spalletti, che è passato dal Napoli alla panchina della Nazionale. Cercando di raccontare l’uomo, oltre che il tecnico sono andati a cercare alcuni dei sui fedelissimi partendo dall’Empoli. La Gazzetta dello Sport dà alcune anticipazioni

Carmine Esposito ci racconta di “un uomo vero, che darà certamente nuova linfa alla Nazionale”. Valerio Bertotto, che della sua Udinese era capitano, dice che è “un allenatore che dai giocatori pretende molto perché molto sa dare”. E Felipe: “È un perfezionista. Sa leggere partite e avversari. In partita, riusciva a farci mettere in pratica tutto ciò che provavamo in settimana. Bravissimo nella gestione del gruppo perché uomo di grande coerenza con tutti”. Cassetti assicura che il nuovo c.t. “ha l’esperienza che serve in quel ruolo”, mentre Ranocchia garantisce che “sa riconoscere il talento e non guarda l’età” e Di Michele è convinto che “saprà far giocare bene questa Nazionale”. Insomma, da questi e altri pareri emerge che Spalletti è l’uomo giusto al posto giusto. È la speranza di tutti, perché la partenza è subito in salita: dopo la sconfitta in casa con l’Inghilterra e la vittoria di fine marzo a Malta, “grazie” al tempismo di Mancini c’è pochissimo tempo per preparare le sfide contro la Macedonia del Nord e l’Ucraina, il 9 e il 12 settembre.