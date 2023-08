Spalletti sarà il ct della Nazionale, lunedì la presentazione (Gazzetta)

Il tecnico ha sciolto i dubbi. Oggi, dopo numerosi contatti telefonici, il presidente della Figc Gabriele Gravina e Spalletti si incontreranno

Spalletti ha sciolto i dubbi, sarà il ct della Nazionale. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

Luciano Spalletti ha detto sì alla Nazionale, la Figc conta di annunciare quel “sì” domani. Sono state ore un po’ convulse, ma nel pomeriggio di ieri il cielo azzurro si è schiarito, annunciando l’imminente sereno. Oggi, dopo numerosi contatti telefonici, il presidente della Figc Gabriele Gravina e Spalletti si incontreranno: occhi negli occhi, sarà più facile stringersi la mano, mettendosi alle spalle dubbi e difficoltà che hanno accompagnato l’intesa. Sembra probabile la presentazione lunedì a Roma. In via Allegri ieri c’era fermento in vista di un’eventuale conferenza stampa nella sala del Consiglio Federale, quella dedicata a Paolo Rossi.

