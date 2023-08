Spalletti e Figc pronti a una battaglia in tribunale, anche il Napoli (Libero)

Per la Figc la clausola è irrilevante, per Grassani no e aggiunge: «Ma è poi credibile un ct in lite con il Napoli?»

La lite tra De Laurentiis e Spalletti con la Nazionale diretta interessata. Ne scrive Libero.

Clausola di 3.250mila euro scesa a 2.750mila visto che cala di 250mila ogni mese che passa. I legali della Federcalcio sostengono sia una penale irrilevante visto che Spalletti andrebbe ad allenare una Nazionale e non un club mentre l’avvocato del Napoli, Mattia Grassani, ritiene sia ostativa («Non c’è differenza tra club o Nazionale… Ma è poi credibile un ct in lite con il Napoli?», ha detto ieri), a meno che il tecnico non versi la somma imposta da ADL.

Questi accadimenti hanno messo lo stesso allenatore in una posizione imbarazzante visto l’amore che nutre per Napoli (non per De Laurentiis). Di ieri la notizia che la Federcalcio e Spalletti hanno dato mandato agli avvocati di studiare ulteriormente la questione per smontare le pretese di ADL: sono pronti a una battaglia in tribunale. Ma il Napoli anche. Si spera che la notte abbia portato consiglio.

