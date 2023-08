Spalletti ct ma la nuova Nazionale potrebbe nascere in tribunale (Corsera)

Un triennale da 2,8 milioni (Mancini ne prendeva 4,5). Ci sono ancora pendenze economiche col Napoli ma non riguardano la clausola

Spalletti sarà il ct della Nazionale anche se si potrà finire davanti a un giudice. Scrive il Corriere della Sera:

Si registrano piccoli passi avanti tra gli avvocati di Luciano Spalletti e quelli del Napoli, anche se resta concreta la prospettiva che la nuova Nazionale nasca davanti a un giudice per dirimere la questione della clausola tra il tecnico e la sua ex società. Sono le ore decisive per lo sbarco di Spalletti sul pianeta azzurro, quello dell’Italia: 24, al massimo 48 ore, poi la panchina della Nazionale sarà del tecnico scudettato.

Mentre ci sono da regolare ancora alcune pendenze economiche fra l’allenatore e il Napoli (e qui la clausola non c’entra), il contratto di Spalletti con la federazione è praticamente definito anche nei dettagli: un triennale fino al Mondiale 2026 da 2,8 milioni netti a stagione, decisamente meno dei 4,5 incassati da Mancini.

