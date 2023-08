Spalletti ct, il contenzioso minacciato da De Laurentiis, in teoria, può durare anni (Repubblica)

Un’interpretazione attribuirebbe a De Laurentiis un risarcimento per i mancati introiti derivati dall’immagine dell’allenatore dello scudetto

Spalletti De Laurentiis e la Nazionale. Luciano sta per diventare il nuovo ct dell’Italia. Repubblica prova ad analizzare l’inconsueta situazione:

Resta però l’intreccio caotico, legale e sportivo, nelle ore in cui prende il via (da domani) la Serie A. La presentazione a Roma non può slittare oltre la conclusione della prima giornata, quando il nuovo ct dovrà diramare le preconvocazioni dei calciatori che giocano all’estero: il 4 settembre la squadra si raduna a Coverciano per le partite del 9 a Skopje con la Macedonia del Nord e del 12 a Milano con l’Ucraina, decisive per la qualificazione a Euro 2024.

Il contenzioso minacciato da De Laurentiis, in teoria, può durare anni. L’accordo con Spalletti è stato siglato davanti alla camera di conciliazione del lavoro e davanti al giudice del lavoro si dovrebbero presentare le parti. Le interpretazioni giuridiche si moltiplicano: da quella che attribuirebbe a De Laurentiis un risarcimento per i mancati introiti derivati dall’immagine dell’allenatore dello scudetto a quella che, fondata su una sentenza della Cassazione, favorirebbe Spalletti, perché non è possibile limitare in modo irragionevole la libertà professionale di un dipendente.

ilnapolista © riproduzione riservata