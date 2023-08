Rubiales, niente partitella di calcio tra amici per paure delle proteste delle femministe

L’evento è stato sospeso dal consiglio comunale di Motril. Era una partita con i compagni con cui giocava da piccolo nel Motril

Alla fine Rubiales è stato messo in panchina, almeno per i prossimi 90 giorni, dall’intervento della Fifa che ha scritto “Il presidente della Commissione Disciplinare Fifa, Jorge Ivan Palacio (Colombia), avvalendosi dei poteri concessi dall’articolo 51 del Codice Disciplinare Fifa (Fdc), ha deciso oggi di sospendere provvisoriamente il signor Luis Rubiales da tutte le attività legate al calcio. livello nazionale ed internazionale. Tale sospensione, che avrà effetto a partire da oggi, ha una durata iniziale di 90 giorni, in attesa del procedimento disciplinare aperto contro il signor Luis Rubiales giovedì 24 agosto”.

Ma il presidente della Federcalcio non è stato in panchina solo virtualmente ma anche materialmente dal Consiglio comunale di Motril che ha deciso di annullare la partitella di calcio di Rubiales che era in programma ieri pomeriggio allo stadio municipale Escribano Castilla di Motril (Granada). La decisione è arrivata per il rischio derivante da una protesta femminista annunciata durante il match. Un gruppo di organizzazioni femministe aveva infatti organizzato una manifestazione alle 20.30 per fischiare contro il bacio sulla bocca che Rubiales aveva dato alla Jenni Hermoso nella finale della Coppa del Mondo. Rubiales è stato un calciatore, ha giocato nelle giovanili del Valencia e dell’Atletico Madrid, ha giocato in prima squadra nel Levante.

Scrive Repubblica:

Il consiglio comunale di Motril, la sua città, ha cancellato per motivi di ordine pubblico la partita che l’ex difensore del Levante aveva organizzato ieri sera con i suoi amici nello stadio “Escribano Castilla”, dopo che diverse associazioni femministe avevano annunciato azioni di protesta contro Rubiales.

In un comunicato, il Consiglio comunale di Motril ha precisato che stata sospesa “considerando la possibilità che si verifichino atti che potrebbero implicare disordini di ordine pubblico“.

La partita denominata “Amici di Luis Rubiales ” aveva avuto il sostegno dei club Motril CF, CD Costa Tropical e Puerto de Motril.

Ne aveva parlato lo stesso Rubiales venerdì in assemblea:

«Indosserò di nuovo la maglia Motril per giocare di nuovo con i compagni con cui ho iniziato quasi 40 anni fa, quando ero un bambino di quattro o cinque anni: con tutti loro».

