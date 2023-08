Ramsdale: «Mio fratello è gay, non resterò mai più zitto di fronte a commenti omofobi»

A The Players Tribune: «Mi sono morso la lingua troppe volte, negli spogliatoi e sui social. Basta. Voglio che il calcio sia accogliente e sicuro per tutti»

In una lunga lettera pubblicata su The Players Tribune, il portiere dell’Arsenal, Aaron Ramsdale, dichiara che non starà più zitto quando si imbatterà in commenti omofobi negli spogliatoi e sui social media. Desidera che il calcio sia «accogliente per tutti», in modo che suo fratello, che è gay, possa assistere alle partite senza timore di abusi.

Ramsdale ricorda l’aggressione subita a gennaio da parte di un tifoso del Tottenham e dice di «sentirsi male» per lui: non si sarebbe comportato così se avesse saputo cosa stava passando il portiere in quel momento. Sua moglie, rivela, aveva subito un aborto spontaneo tre giorni prima, durante un volo di sei ore di ritorno a Londra da una vacanza dopo la Coppa del Mondo.

«Ci sono cose che accadono nelle nostre vite di cui il pubblico non ha idea. L’anno scorso è stato un ottovolante emotivo per me e la mia famiglia (….) Non c’è davvero modo di descrivere il dolore di quel volo di sei ore di ritorno a Londra, anche adesso».

