Psg, tra i calciatori in corsa per diventare capitano c’è anche Mbappé (Le Parisien)

Sono stati gli stessi calciatori a votare con bigliettini segreti i 5 nomi in lizza

Il Psg è alla ricerca del nuovo capitano. La scorsa settimana si era inizialmente fatto il nome di Marquinhos, ma sembra che ad alcuni calciatori non sia andata giù l’idea. Secondo quanto riportato da Le Parisien:

“I giocatori del Psg hanno scritto questa mattina bigliettini segreti per i cinque giocatori candidati a diventare il capitano in questa stagione. In ordine di anzianità, Marco Verratti, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Kylian Mbappé e Danilo Pereira sono stati messi ai voti dal resto della squadra. Il risultato non è ancora noto. In attesa di una possibile partenza, Verratti non ha a priori alcuna possibilità di essere nominato per la fascia al braccio. La scorsa settimana c’è stato un voto per mantenere Marquinhos, a priori per alzata di mano. Nessuno dei giocatori ha osato rinnegarlo pubblicamente e quindi è stato inizialmente nominato lui. Ma il metodo di voto ha in qualche modo disturbato i gestori del club e alcuni giocatori perché nessuno era in grado di esprimersi davvero secondo la propria coscienza. Da qui la decisione di procedere ad un nuovo voto a scrutinio segreto”.

