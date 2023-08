Non è escluso che De Laurentiis racconti la sua verità su Veiga e l’agente Zahavi (Gazzetta)

Il calciatore è finito in Arabia Saudita all’Al Ahli con un cambio di direzione improvviso dell’esperto agente israeliano Pini Zahavi

Addio Gabri Veiga ormai andato all’Al Ahli. La trattativa è sfumata all’improvviso, scrive Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport che De Laurentiis potrebbe raccontare la sua verità.

Spiazzati, ma non impreparati e comunque sereni di avere una rosa completa che, se possibile, va migliorata ma che alla fine è già competitiva così. Da casa Napoli è quanto trapela, anche se non è escluso che il presidente Aurelio De Laurentiis esterni la sua verità a proposito della trattativa col Celta Vigo per Gabri Veiga, finito invece in Arabia Saudita all’Al Ahli con un cambio di direzione improvviso dell’esperto agente israeliano Pini Zahavi. Ma al di là delle reali motivazioni per cui è saltato un accordo che venerdì scorso c’era fra galiziani e Napoli, ora rimane l’ultima settimana di mercato per muoversi e tentare un colpo che rinforzi ulteriormente la squadra

