Luis Enrique risponde a Marca citando “I tre moschettieri”: «Tutti per uno e uno per tutti»

Il post su Instagram. E Marca ribatte: “cita le avventure delle guardie di Luigi XIII, padre del Re Sole, ma ultimamente a Parigi il sole non brilla”

Solo illazioni quelle che davano Luis Enrique per dimissionario dal Psg. Il tecnico dei parigini ha risposto alle indiscrezioni pubblicate ieri da Marca con una storia Instagram che cita il famoso romanzo di Alexander Dumas, “I tre moschettieri”.

«Tutti per uno e uno per tutti». Questa la frase messa a caratteri cubitali e in francese, sullo sfondo il tecnico con la divisa del Paris insieme al suo staff:

Marca commenta:

“Cita il mitico motto de I tre moschettieri, il romanzo immortale che narra le avventure, e anche le disavventure, della guardia personale del re Luigi XIII, padre di quello che sarebbe stato il Re Sole, suo figlio Luigi XIV. Tuttavia, ultimamente il sole non ha brillato molto nella capitale francese, che non ha mai smesso di abituarsi ai continui attacchi di oggi. Dopo un anno più che convulso con Christophe Galtier, è arrivata la lettera di Kylian Mbappé e tutto quello che ha generato l’annuncio del mancato rinnovo del francese”.

L’indiscrezione secondo cui Luis Enrique starebbe pensando di lasciare il Psg è stata pubblicata ieri proprio da Marca, che scriveva:

“Quando Luis Enrique ha visto la notizia con cui Le Parisien oggi ha messo in discussione la permanenza di Luis Campos, che è colui che lo ha convinto a firmare per il Psg e con il quale sta costruendo una squadra di giocatori e non un album di carte collezionabili, l’allenatore asturiano ha fatto una faccia un po’ stranita ed è entrato in una modalità scomoda. Se a questo cocktail aggiungiamo che il suo braccio destro e assistente Rafel Pol sta valutando la possibilità di non continuare al Psg a causa di un problema personale, il risultato finale è in virtù della crisi di Mbappé o, se fosse vera, dell’eventuale partenza di Luis Campos, Luis Enrique potrebbe essere il prossimo a lasciare il club parigino”.

ilnapolista © riproduzione riservata