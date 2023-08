Luis Enrique sta pensando di lasciare il Psg (Marca)

Il tecnico è stufo dell’atmosfera che tira nel club, con la crisi Mbappé e il possibile addio di Campos. Il suo vice vuole lasciare: si chiede se non sia il caso di seguirlo

Luis Enrique sta pensando di lasciare il Psg. La bomba la lancia Marca, che spiega che il tecnico è stufo dell’indecisione che circonda il club parigino a causa del futuro di Kylian Mbappé. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso è la notizia data oggi da Le Parisien in merito alla possibilità che il consigliere sportivo Luis Campos lasci il Psg a settembre.

“Quando Luis Enrique ha visto la notizia con cui Le Parisien oggi ha messo in discussione la permanenza di Luis Campos, che è colui che lo ha convinto a firmare per il Psg e con il quale sta costruendo una squadra di giocatori e non un album di carte collezionabili, l’allenatore asturiano ha fatto una faccia un po’ stranita ed è entrato in una modalità scomoda”.

Il Psg ha messo Mbappé fuori squadra, minacciando di non utilizzarlo nemmeno in Champions. Qualcosa di molto vicino ad un harakiri sportivo. Luis Enrique teme che lo facciano davvero. Ma non c’è solo questo.

“Se a questo cocktail aggiungiamo che il suo braccio destro e assistente Rafel Pol sta valutando la possibilità di non continuare al Psg a causa di un problema personale, il risultato finale è in virtù della crisi di Mbappé o, se fosse vera, dell’eventuale partenza di Luis Campos, Luis Enrique potrebbe essere il prossimo a lasciare il club parigino”.

Insomma, con tutto quello che sta accadendo, Luis Enrique inizia a chiedersi se valga la pena “continuare in quel vulcano. E sappiamo tutti che Luis Enrique ha una visione molto speciale della vita a causa delle sue esperienze“.

