La telefonata tra Gravina e De Laurentiis (Il Giornale)

Il presidente della Figc ha chiamato Chiavelli per sapere del contratto di Spalletti e lui gli ha passato Adl che ha fornito la versione del comunicato

Sul Giornale Franco Ordine scrive che Gravina e De Laurentiis si sono parlati al telefono sulla questione clausola di Spalletti e che il presidente del Napoli ha fornito la stessa versione esibita poi nel comunicato.

Scrive Ordine:

Il motivo per il quale Gravina si è chiamato fuori dal nodo della clausola è diventato da ieri noto: subito dopo aver parlato con Spalletti per la prima volta e avendo avuto notizia della clausola, il presidente federale ha chiamato al telefono Andrea Chiavelli, ad del club, dirigente di fiducia di ADL che in quel frangente era proprio col suo presidente. E quindi ha passato il cellulare a De Laurentiis. Gravina ha chiesto la cortesia di liberare Spalletti per poterlo annunciare subito ma ha ricevuto la stessa risposta che è stata resa pubblica nella nota di ferragosto.

Conclude Il Giornale:

Soltanto in occasione della conferenza stampa per presentare il nuovo ct, parlerà Gabriele Gravina che dovrà rispondere su alcuni quesiti spinosi: 1) il virgolettato di Roberto Mancini che ha rovesciato su di lui la responsabilità del divorzio improvviso; 2) la lettera di ADL che ha impartito lezioni su principi, deroghe e sulle modalità nel confezionare i contratti.

