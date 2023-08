La Serie A prepara la vendita dei diritti tv all’estero: si punta a un miliardo in tre anni 

I club si preparano a concludere accordi con trattative dirette e richieste di proposte su determinati mercati

La Lega Serie A prepara la vendita dei diritti tv del campionato all’estero. SportBusiness scrive che la Lega ha emanato un documento riservato alle emittenti e alle agenzie dei Paesi esteri contenente indicazioni su obblighi di trasmissione, costi tecnici, criteri di sublicenza e condizioni di pagamento, documento che costituirà la base per eventuali accordi successivi da stipulare in forma privata.

A fine agosto la Serie A dovrebbe inviare le richieste di proposte per i diritti tv dal 2024/25 in poi, un approccio che rappresenta una novità rispetto al passato, quando la Lega era indiceva una gara d’appalto con cui copriva la maggior parte dei mercati internazionali, se non tutti. Un cambio di approccio reso possibile dalla modifica della Legge Melandri.

Nel mercato internazionale, l’obiettivo della Lega Serie A, secondo Reuters, è di incassare 1,1 miliardi di euro per una media annuale di 367 milioni, ben 228 milioni in più rispetto al triennio 2021-2023. L’obiettivo sale poi a 1,9 miliardi, con media da 633 milioni a stagione per il periodo 2027-2030.

ilnapolista © riproduzione riservata