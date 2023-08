La resa di Rubiales, i giorni di gloria sono finiti (El Mundo)

Doveva scegliere tra dimissioni o licenziamento disonorevole. Il capo del governo Pedro Sanchez ha tracciato la strada

Le resa di Rubiales. Oggi sono attese le dimissioni del numero uno della federcalcio spagnola.

Scrive El Mundo:

Dimissioni o licenziamento disonorevole. Non c’erano più opzioni all’orizzonte di Luis Rubiales, quindi ha scelto di lasciare la presidenza della Federcalcio spagnola dopo giorni di discussione per il suo bacio inappropriato a Jenni Hermoso dopo la finale della Coppa del Mondo femminile e la gestione che ha fatto della crisi. Dopo un lungo incontro con i suoi più stretti collaboratori, e vedendo come la sua figura si sta incrinando con il passare delle ore, ha scelto di comunicare che presenterà le sue dimissioni all’Assemblea Generale.

El Mundo spiega che Rubiales è rimasto solo.

Il governo, con il quale ha flirtato nella sua eterna guerra con la Liga e la Liga Femminile, lo stava minacciando, la Fifa lo ha indagato e il calcio spagnolo lo stava abbandonando.

Scrive El Mundo che

il capo del governo Pedro Sánchez, con il quale presumeva di essere in armonia, ha ritenuto insufficienti le sue scuse e ha indicato la strada: dimissioni o intervento del Consiglio superiore dello sport. Se hanno guardato dall’altra parte di fronte ad altri scandali come la Supercoppa saudita gestita da Piqué o i presunti pagamenti per feste e viaggi con denaro pubblico, ora non lo avrebbero fatto.

Il ministro facente funzione della presidenza, Felix Bolaño, ha ricordato: «Il governo agirà. Le cose non possono rimanere così» e il ministro della Cultura e dello sport, Miquel Iceta, ha insistito. «È una grande opportunità per il calcio per dimostrare che rispetta i diritti delle donne e le difende. La federcalcio seguirà le proprie procedure, ma da lunedì il Consiglio superiore dello sport prenderà le proprie decisioni». Rubiales ha ancora alcune ore per evitare che le tre denunce che sono state presentate raggiungano il Tribunale amministrativo dello sport (Tad).

I giorni di gloria di Rubiales sono finiti. Se ha iniziato il suo mandato con un fiasco al Mondiale in Russia nel 2018, con lo scandalo del licenziamento di Julen Lopetegui, lo chiude nel 2023 con la nazionale femminile campione del mondo e un altro scandalo, il suo bacio a Jenni Hermoso, cui questa volta non è riuscito a sopravvivere.

