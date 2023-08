Kvaratskhelia, il Napoli offre rinnovo a 2,5 milioni. Ma attenti all’effetto Osimhen (Corrmezz)

Gli oltre 10 milioni dell’eventuale rinnovo di Osimhen potrebbe spingere l’entourage di Kvara a non accontentarsi, ci sono valutazioni in corso

Kvaratskhelia e il suo rinnovo. Dopo il Corsport, ne scrive anche il Corriere del Mezzogiorno.

Sullo sfondo c’è anche il rinnovo, De Laurentiis e il suo agente Mamuka Jugeli ne parlano da diversi mesi, a Dimaro ci fu anche una cena con il coordinatore del reparto scouting Maurizio Micheli. Il Napoli gli ha proposto un ingaggio di 2,5 milioni di euro più bonus, più del doppio rispetto allo stipendio attuale allungando il contratto fino al 2028 con opzione per un’altra stagione. Kvara riflette, se ne parlerà a fine mercato, l’intesa è lunga e nessuna delle due parti ha fretta di accelerare. Può esserci l’effetto Osimhen, l’ingaggio superiore ai 10 milioni di euro dell’eventuale rinnovo potrebbe spingere l’entourage di Kvara a non accontentarsi, ci sono delle valutazioni in corso.

ilnapolista © riproduzione riservata