Il Psg cancella Mbappé dalla home page del suo sito

Il club sceglie come calciatori immagine Kang In Lee, Marco Verratti, Neymar Jr, Marquinhos e Lucas Hernández. Non il francese

Il Psg ha cancellato Kylian Mbappé dalla home page del suo sito. Il club parigino ha rinunciato all’immagine del giocatore francese per rappresentare la squadra. Al suo posto ci sono Kang In Lee, Marco Verratti, Neymar Jr, Marquinhos e Lucas Hernàndez. La Vanguardia scrive:

“Se il Psg non è in grado di vincere una sola partita durante la sua tournée in Giappone, per la Francia i movimenti per l’addio di Kylian Mbappé sono sempre più eloquenti. Nelle ultime ore il club parigino ha rinunciato all’immagine del giocatore francese nella home page del proprio sito. Un gesto che dice chiaramente che la permanenza dell’estremo a Parigi è sempre più impensabile. La rottura tra le parti è evidente e ora si tratta di aspettare che un club, soprattutto il Real Madrid, faccia un’offerta sufficiente per l’addio di Mbappé. Ma come elemento di pressione, il Psg ha cancellato l’immagine dell’attaccante dal suo sito web. Invece del francese, sono Kang In Lee, Marco Verratti, Neymar Jr, Marquinhos e Lucas Hernández i prescelti per aprire la pagina. In questo modo, il Psg continua a sminuire Kylian Mbappé e inizia a trattarlo come un ex membro della sua squadra”.

