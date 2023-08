Il Napoli di De Laurentiis “vale” 700 milioni (Corsport)

Deloitte e Football Benchamark sull’Enterprise Value: la Juve viaggia sugli 1,8 miliardi, le milanesi tra 1,1 e 1,3. Il Milan è il club che cresce di più

Qual è il valore d’impresa del Napoli? Ne scrive Alessandro Giudice sul Corriere dello Sport a proposito delle classifiche del valore dei club mondiali.

Sia quella recentemente stilata da Football Benchamark che l’annuale Money League di Deloitte, pubblicata qualche mese fa.

La notizia (non troppo fresca né sorprendente) è che le italiane restano in seconda fila, tra la decima e la ventesima posizione: dodicesima la Juve, che era nella top 10 qualche anno fa, poi le milanesi con l’Inter che precede di poco il Milan (14ª e 15ª) mentre il Napoli sale al 17° posto. Nella terza decina Atalanta (22), Roma (25) poi la Lazio al 31simo posto.

La Juve ha un enterprise value stimato in 1,8 miliardi mentre le milanesi viaggiano tra 1,1 e 1,3. Il Napoli “vale” intorno a 700 milioni. In finanza, l’Enterprise Value è la somma del valore degli asset di un’azienda e coincide con la somma tra il debito e il valore del patrimonio degli azionisti. Football Benchmark lo stima applicando un multiplo ai ricavi corretto per una serie di indicatori come la profittabilità, il numero di follower, la proprietà dello stadio e i diritti tv del mercato nazionale di riferimento.

In un mercato italiano stagnante, c’è chi cresce a ritmi notevoli, anche se la distanza da colmare è tantissima: il Milan è il club europeo che secondo Football Benchmark registra la crescita annua più elevata (+83%).

