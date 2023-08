Garcia ha recuperato tutti gli infortunati, risposta importante alle polemiche estive (Repubblica)

L’unico indisponibile è Gaetano. Rientrato Anguissa. Il tecnico spiegò: «Quest’anno non ci sono i Mondiali, la preparazione è per un anno»

Il Napoli ha recuperato tutti gli infortunati in vista dell’esordio in campionato a Frosinone in programma domani alle 18.30. Ne scrive l’edizione napoletana di Repubblica partendo dal rientro in gruppo di Anguissa.

L’infortunio rimediato a Castel di Sangro (distrazione di primo grado al soleo della gamba destra) è già un ricordo. Il camerunense è guarito e ieri pomeriggio si è allenato assieme ai compagni. Se dovesse replicare pure questa mattina nel corso della rifinitura, potrebbe strappare in extremis la maglia da titolare a Frosinone. Rudi Garcia lo aveva detto al termine del ritiro a Castel di Sangro e sta per tagliare il traguardo di tutta la rosa a disposizione (tranne Gaetano, reduce da una frattura al metatarso rimediata lo scorso 4 giugno contro la Samp) in vista del campionato. Sarebbe una risposta importante alle tante polemiche estive sugli acciacchi muscolari che l’allenatore francese ha sempre rispedito al mittente: «Abbiamo semplicemente cambiato la preparazione – ha spiegato – l’anno scorso c’era la sosta a novembre, questa deve durare tutta la stagione».

