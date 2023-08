Gaetano va in prestito secco per un anno al Frosinone (Corsport)

Il trasferimento di Diego Demme all’Hertha è saltato all’ultima curva: ha rifiutato. Il centrocampista tedesco è fuori rosa

Gaetano va in prestito secco per un anno al Frosinone. Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.

Il trasferimento di Diego Demme all’Hertha è saltato all’ultima curva: ha rifiutato. Il centrocampista tedesco, 31 anni e il contratto in scadenza nel 2024, è fuori rosa sin dalla vigilia della prima di campionato.

A proposito della trasferta dello Stirpe: Gianluca Gaetano andrà a giocare in prestito secco per una stagione con il Frosinone. Affare fatto.

Oggi, nel frattempo, De Laurentiis sarà a Napoli dopo un periodo di vacanza: in città, invece, è già arrivato Mamuka Jugeli, l’agente di Kvaratskhelia. Incontro per il rinnovo in vista.

ilnapolista © riproduzione riservata