Gabriel Veiga, il Celta vuol vederci chiaro prima di firmare tutte le clausole previste (Gazzetta)

Oggi avrebbe dovuto svolgere le visite mediche. I contratti della Filmauro sono lunghi e complessi. Oggi si capirà se andrà in porto o salterà

Gabriel Veiga e il Napoli, l’affare si èincrinato, Fabrizio Romano ha scritto che l’operazione è a rischio, Di Marzio ha confermato le accuse del Celta al Napoli: hanno cambiato le condizioni del contratto.

La Gazzetta dello Sport, con Maurizio Nicita, scrive:

Ancora l’ultimo tassello è da incastrare. E perché Gabri Veiga diventi un giocatore del Napoli ancora ci vuole tempo. Un acquisto che, se diventerà ufficiale, sarà un colpo sul mercato di alto livello per il Napoli, e non solo perché è una operazione da quasi quaranta milioni. Parliamo di un talento vero del calcio internazionale. Ma ancora c’è da attendere, perché i contratti di De Laurentiis – mutuati dalla Filmauro – sono lunghi e complessi. E il Celta Vigo vuol vederci chiaro prima di firmare tutte le clausole previste. Ne è nato un giallo perché Gabri non è salito sul volo che ieri doveva portarlo a Roma, dove oggi avrebbe svolto le visite mediche. Le prossime ore serviranno a capire che piega prenderà l’affare, se sorgeranno problematiche che faranno saltare l’accordo.

ilnapolista © riproduzione riservata