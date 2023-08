Gabri Veiga: il Napoli non si spinge oltre i 30 milioni (più bonus), il Celta ne vuole 35 – Corsport

Si va avanti ad oltranza, ormai da un paio di settimane. In Spagna vorrebbero 5 milioni di bonus, il calciatore ha già detto sì

Gabri Veiga e il Napoli, uno dei tormentoni dell’estate. Antonio Giordano fa il punto della trattativa sul Corriere dello Sport.

è ancora il momento di Gabri Veiga (21), il fantasista che sta rinchiuso dentro una clausola da 40 milioni che Adl vorrebbe in questo caso addolcire: si va avanti ad oltranza, ormai da un paio di settimane, bisogna individuare il crocevia in cui mettersi d’accordo con il Celta Vigo, non è facile e non è impossibile, perché esiste la volontà di chiunque, e però serve pazienza e pure tempo. Ma Gabri Veiga ha già detto sì.

Il Celta Vigo non intende rimetterci più di cinque milioni, rispetto ai quaranta che rappresentano il valore per liberare il suo enfant prodige; il Napoli non si spingerebbe oltre i trenta con un po’ di bonus, che in Spagna vorrebbero fossero cinque. E si sta ondeggiando intorno a questa cifra, che diventa lo spartiacque.

ilnapolista © riproduzione riservata