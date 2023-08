Forbes: «La Serie A saccheggiata dall’Arabia. Il suo futuro dipende dal rinnovo di Osimhen»

“La sostenibilità economica è vitale per la Serie A e Osimhen porta crescita al marchio. Con lui, l’Italia rimarrebbe un attore chiave a livello internazionale”

La Serie A, il Napoli e l’Arabia Saudita finiscono su Forbes, forse il quotidiano economico americano più famoso. Secondo Davide Ferrini il Napoli e Osimhen potrebbero essere la soluzione alla crisi della Serie A che soccombe sotto i colpi dell’Arabia Saudita. Ecco spiegato il legame fra i tre.

Già negli anni ’90, quando l’Italia vedeva i propri campioni emigrare verso la Premier League. Adesso la Serie A non riesce a trattenere i grandi calciatori che vengono attratti dalle infinite risorse finanziare della Saudi Pro League. E allora come fare per evitare di “desertificare” uno dei cinque maggiori campionati europei, considerando anche che l’Arabia Saudita è al 58° posto fra i campionati più appetibili:

“Mentre il calcio italiano inciampa in un pantano di problemi finanziari sistemici, gli interessi stranieri con flussi di cassa apparentemente infiniti sono intenti a procurarsi alcuni dei più grandi nomi che la Serie A ha da offrire. Approcci ripetuti a giocatori di livello mondiale sui 20 anni indicano che l’Arabia Saudita possiede una strategia coerente a lungo termine. I pesi massimi tradizionali dell’Italia non possono più permettersi di ingaggiare i più grandi giocatori del proprio campionato. Atalanta e Napoli hanno dimostrato che Inter, Juventus e Milan non sono più la destinazione predefinita per i talenti emergenti“.

Bergamo e Napoli sono le nuove destinazione dei grandi calciatori o dei potenziali tali. Entrambe le società hanno iniziato un percorso strategico che permette di primeggiare sia a livello finanziario che sportivo.

La sostenibilità economica è sempre stata vitale per i club di Serie A (basta guardare il numero di fallimenti lì). Victor Osimhen è una risorsa che porta crescita al marchio. Sono in corso trattative con l’agente per il rinnovo del nigeriano. L’agente Roberto Calenda vuole raddoppiare l’attuale contratto e omettere la clausola rescissoria da 200 milioni di euro su cui insiste il Napoli. Se ciò non dovesse rinnovare, De Laurentiis si godrebbe i frutti del suo lavoro, potrebbe vendere Osimhen per un profitto (minimo) del 100% e reinvestire parte dei guadagni per trovare un sostituto adeguato”.

Poi l’affondo sulla Serie A che senza un progetto che risollevi le sorti del massimo campionato italiano rischia veramente di rimanere senza stelle. Se Osimhen rinnova però, “la Serie A potrebbe rimanere un attore chiave nell’arena competitiva internazionale“.

