Divieto di bandiere della Roma, i tifosi romanisti protestano

Repubblica: lettera del club agli abbonati dei Distinti Sud, c’erano state lamentele da parte degli spettatori non ultras. Domani la protesta

A Roma è polemica per il divieto di bandiere disposto dalla Roma nei Distinti Sud. Racconta l’edizione romana di Repubblica che la società ha inviato una mail a tutti gli abbonati del settore.

Il mittente è l’ufficio della Società giallorossa preposto ai rapporti con la tifoseria che alla vigilia dell’esordio in campionato ha ricordato a tutti gli spettatori dei Distinti Sud il divieto di introdurre allo stadio bandiere di dimensione superiore a 1 mq e di tifare in piedi. Una comunicazione che ricalca ilregolamento d’uso dello Stadio Olimpico e arriva dopo le proteste del tifo più silente e tranquillo. Che vorrebbe poter vedere la partita senza essere ultras, facendo lo slalom visivo tra le bandiere e stando in piedi per tutti i 90’.

I gruppi organizzati hanno protestato con un comunicato. Scrive Repubblica: La parte bassa dei Distinti Sud non cambierà la sua mission, quella di “ravvivare un settore morto dal punto di vista del tifo”. Per protesta entreranno nel settore al decimo minuto della partita e non attaccheranno nessuno striscione.

