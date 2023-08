Cissé, furia contro la Juve. Insulti razzisti al figlio da parte dei giocatori della Juventus U16

Brutto episodio di razzismo nel corso di una partita fra le formazioni Under 16 di Juventus e Liverpool. A denunciarlo è Djibril Cissé, ex attaccante della Lazio che ha pubblicato una velenosa storia Instagram. Suo figlio Prince Kobe gioca nella squadra giovanile dei “reds” ed è stato, suo malgrado, vittima di insulti di stampo razziale.

@juventusfc you better do something and NOW

It’s not acceptable @LFC 💪🏾💪🏾💪🏾 pic.twitter.com/fOeMYDVL43

— Djibril Cisse (@DjibrilCisse) August 18, 2023