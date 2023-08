Capello: «Lobotka è bravo ma fa dei merletti, poche cose, dovrebbe avere più ambizione»

Al Corsera: «dovrebbe applicarsi a ricami più importanti, passare dal merletto alla tovaglia. Spalletti ha fatto una scelta coraggiosa»

Fabio Capello intervistato da Walter Veltroni per il Corriere della Sera. Parla del numero 10, della figura del centrale. E cita Lobotka.

«Lobotka, che forse è uno dei pochi centrali che giocano in Italia, è uno che cuce. Lui però fa dei merletti, cose piccole. È bravo, sa posizionarsi, sa far girare la squadra, ma il suo spazio è piccolo. Le doti le ha, dovrebbe applicarsi a ricami più importanti, avere più ambizione, passare dal merletto alla tovaglia».

Cosa pensi di questa storia di Mancini?

«Penso una cosa semplice: doveva dare le dimissioni quando ha registrato una divisione su scelte importanti. Se a me, che ho avuto come secondo tutta la vita Italo Galbiati, mi avessero detto che lo sostituivano, me ne sarei andato subito. Semplice. Spalletti ora ha fatto una scelta coraggiosa, non c’è molto tempo. Il nostro campionato è iniziato una settimana dopo gli altri. Non capisco proprio perché. Spagna e Italia hanno lo stesso clima, allora perché noi, avendo ai primi di settembre due partite decisive della nazionale, dobbiamo fare una settimana in più di ferie?».

ilnapolista © riproduzione riservata