Benitez: «Gabri Veiga? I giocatori importanti si perdono, vedremo come andrà a finire»

Alla Gazzetta: «Ha l’età e il potenziale per crescere e diventare un giocatore importante, è normale che attiri l’attenzione di grandi squadre».

Il Napoli insegue un altro colpo di mercato per il centrocampo di Garcia: Gabri Veiga. La trattativa col Celta Vigo prosegue, l’affare potrebbe essere chiuso a 35 milioni, cifra vicina ai 40 chiesti dal Celta per la clausola presente nel contratto del centrocampista. Si tratta. Oggi, intanto, la Gazzetta dello Sport intervista l’allenatore del Celta Vigo, Rafa Benitez.

Benitez spiega perché ha scelto il Celta.

«Per il progetto. Per la passione, per il centenario, perché penso di poter lavorare bene in una città che ama il calcio e una squadra che ha bisogno di tirarsi su. Per questo ho firmato un triennale».

Di Benitez si è parlato anche per la successione di Spalletti sulla panchina del Napoli. Lui glissa.

«Avevo diverse offerte, alcune più concrete di altre. Ho scelto il Celta e ora non mi sembra rispettoso parlare d’altri».

Si augura che il Napoli possa continuar ea vincere, dice di seguire con affetto la squadra, dove ha posto le basi per un ciclo vincente conquistando due titoli, anche se minori rispetto allo scudetto vinto da Spalletti.

Quali sono gli obiettivi del Celta? Benitez.

«L’anno scorso la squadra si è salvata all’ultima giornata, e l’anno prima ha avuto grandi difficoltà per cui ci vuole realismo. Vedremo quale sarà la nostra rosa alla fine del mercato e da li cercheremo in primis di vivere tranquilli e poi proveremo a salire un po’ di più. C’è un allenatore nuovo, è andato via Galan e ora è a pieno regime la ‘rumorologia’ su Gabri Veiga: si perdono giocatori importanti e bisognerà vedere come reagirà la squadra».

Benitez si sofferma su Gabri Veiga. Apre all’ipotesi che lo spagnolo possa lasciare il Celta.

«Gabri l’anno scorso ha fatto una grande stagione e ha l’età e il potenziale per crescere e diventare un giocatore importante. Pertanto è normale che attragga l’attenzione di grandi squadre di altri campionati, con capacità economiche per affrontare il suo prezzo. Oggi sappiamo che c’è un interesse ufficiale, vedremo come andrà a finire. Per noi è così importante che se resta è un’ottima cosa, ma non so cosa dirà il mercato».

Sembra rassegnato.

«Le ho già offerto l’assist, può bastare no?».

ilnapolista © riproduzione riservata